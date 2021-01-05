Тихари на каждом шагу: как охраняли путь "народноизбранного" на "Горизонт"
В то время, как европейские лидеры ходят в обычные магазины и, не поверите, как правило, без охраны, тот, за кого в нашей стране, по утверждению Ермошиной, проголосовало 80%, прячется от собственной тени.
Во вторник утром Лукашенко отправился на одно из старейших минских предприятий, которое находится в центре столицы.
Как отметили очевидцы, пробок на проспекте Машерова, а также прилегающих улицах, в связи с его визитом на «Горизонт» не наблюдалось. Зато на проезжей части каждый метр контролировали сотрудники ГАИ, а также в глаза бросались странные «люди в черном» с рациями, стоящие вдоль дорог.
К примеру, эта пара сотрудников спецслужб следила за обстановкой на Машерова, неподалеку от «Белай Вежы», отмечает gazetaby.com
16:45 05/01/2021
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