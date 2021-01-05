



Христо Грозев. Об этом сообщил в интервью НВ один из авторов проекта Bellingcat, журналист





Сейчас расследовательская группа, которая изучает причины срыва операции и вскоре презентует фильм, посвященный этой теме, имеет несколько гипотез, почему в последнюю минуту было решено перенести операцию на несколько дней, что привело к ее сворачиванию.





«Первая, — что это была роковая ошибка. А вторая, — что это была сознательная ошибка. Но как бы там ни было, это ошибка», — сказал Грозев, подчеркнув, что причина срыва операции может так и не быть найдена.





Провал «возможно, важнейшей операции в истории новой Украины» по захвату украинскими спецслужащими боевиков ЧВК Вагнера, некоторые из которых воевали на стороне террористов на Донбассе, означает некомпетентность ответственных лиц, считает Грозев.





«Возможно, мы даже не дойдем до выяснения того, были это умышленные действия или непреднамеренные. Но мы все же попробуем. <...> С самого начала мне было непонятно то, что большая часть украинского общества, даже журналистского сообщества, не воспринимает это как факт. Так что, по крайней мере, это будет решено, — что этот факт [срыва операции] был», — сообщил НВ журналист Bellingcat.





После публикации расследования журналисты намерены привлечь другие международные СМИ для верификации найденных фактов.





«А дальше, думаю, будут внутриполитические последствия. Ваш парламент должен решать. Было предложено создать специальную комиссию. Нет логических аргументов для того, чтобы парламент не рассматривал срыв операции. Возможно, это будет сделано за закрытыми дверями, и мы узнаем только намеки. Но я все же думаю, что парламент будет рассматривать», — подытожил Грозев.





О том, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе президента, стало известно в конце декабря 2020 года.





По словам Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.





29 июля 2020 белорусские силовики заявили о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера.





В Минске назвали целью бойцов ЧВК дестабилизацию ситуации в стране перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции, Беларусь выдала наемников РФ.





Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и не соответствующим дружественным межгосударственным отношениям.





По данным журналиста Юрия Бутусова, прибытие «вагнеровцев» в Беларусь было частью операции украинских спецслужб, которые пытались выманить их из РФ.





Ранее эти боевики воевали на Донбассе и причастны, в частности, к уничтожению самолета Ил-76 в июне 2014 года, в результате крушения которого погибли 49 украинских военнослужащих.





Журналистка Янина Соколова публиковала записи, на которых, предположительно, зафиксированы переговоры наемников с вербовавшим их оперативником СБУ под прикрытием.





Украинские власти отрицают существование спецоперации против «вагнеровцев».





«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком „сливе“ какой-то там операции», — говорил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обвинения в том, что спецоперацию сорвали сотрудники его Офиса.