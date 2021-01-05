Возняк: Лукашенко вынужден будет пойти на амнистию политзаключенных









Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк.





Возняк сразу обозначил, что «вопрос о признании невиновности всех репрессированных участников мирных акций протеста был поднят не сегодня и не Воскресенским».





«Это - одно из требований политической оппозиции и самих протестующих, заявленное еще в августе, когда начались первые массовые задержания участников акций протеста», - пояснил он.





В то же время член ЦК партии «Справедливый мир» допускает, что Александр Лукашенко вынужден будет пойти на политическую амнистию под давлением внутренних и внешних факторов.





«Заявления, подобные заявлению Воскресенского, могут быть элементом создания соответствующего фона для принятия такого решения. Лукашенко любит что-то решать по "просьбам трудящихся"», - подытожил он.





Напомним, Юрий Воскресенский -- бывший член избирательного штаба Виктора Бабарико, который, оказавшись в СИЗО КГБ стал активным сторонником переговоров с властью -- сообщил, что в ходе Всебелорусского народного собирания намерен поднять вопрос политической амнистии. Идея, конечно, хорошая. Тем более, что Воскресенский для переговоров никто. Настоящие переговорщики сидят в СИЗО или под угрозой уголовного преследования находятся за границей.