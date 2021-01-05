От лукавого: Лукашенко заявил, что вопрос с президентом могут решить... выборы
Лукашенко заявил, что только выборы могут решить вопрос, если кому-то не нравится нынешний глава государства.
Во время посещения "Горизонта" Лукашенко попросили прокомментировать тот факт, что он решил объявить нынешний год "годом народного единства".
"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего.
Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - цинично заявил Лукашенко (цитата по БелТА).
13:45 05/01/2021
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