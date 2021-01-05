



Во время посещения "Горизонта" Лукашенко попросили прокомментировать тот факт, что он решил объявить нынешний год "годом народного единства".





"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего.



