Бывшему главреду "Новой газеты Сморгони" дали 2,5 "химии" по делу о "клевете"
Ромуальд Улан, бывший владелец и главный редактор «Новой газеты Сморгони» получил 2,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа («химия») по делу о клевете в отношении милиционеров (ст. 188 УК)
Как сообщает spring96.org, в суде Сморгонского района 5 января Ромуальд Улан выступил с последним словом. Сегодня же был озвучен и приговор.
Судья Сергей Боландь наказал мужчину 2,5 годами ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 188 Уголовного кодекса за то, что он разместил в комментариях в “ВКонтакте” фотографию с наклейками с личными данными семи милиционеров, которые были замечены в незаконных задержаниях и лжесвидетельствах в судах.
Также суд постановил выплатить всем пострадавшим милиционерам компенсацию морального вреда в размере от 300 до 500 рублей. Общая сумма, которую необходимо выплатить Ромуальду Улану в течение месяца после приговора, составляет 2700 рублей. Кроме того, суд конфисковал персональный компьютер обвиняемого "как средство совершения преступления" в доход государства.
Напомним, судебные заседания проходили 28 и 29 декабря. Ромуальд Улан своей вины в клевете не признал. Мужчину обвиняли даже не в изготовлении и распространении листовок, а только за размещенную фотографию в социальной сети.
Прокурор Андрей Клышевич просил суд наказать активиста тремя годами химии, а затребованная компенсация морального вреда изначально составляла 7000 рублей - по 1000 каждому из семи пострадавших милиционеров.
12:34 05/01/2021
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