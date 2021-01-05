



Как сообщает spring96.org , в суде Сморгонского района 5 января Ромуальд Улан выступил с последним словом. Сегодня же был озвучен и приговор.





Судья Сергей Боландь наказал мужчину 2,5 годами ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 188 Уголовного кодекса за то, что он разместил в комментариях в “ВКонтакте” фотографию с наклейками с личными данными семи милиционеров, которые были замечены в незаконных задержаниях и лжесвидетельствах в судах.





Также суд постановил выплатить всем пострадавшим милиционерам компенсацию морального вреда в размере от 300 до 500 рублей. Общая сумма, которую необходимо выплатить Ромуальду Улану в течение месяца после приговора, составляет 2700 рублей. Кроме того, суд конфисковал персональный компьютер обвиняемого "как средство совершения преступления" в доход государства.





Напомним, судебные заседания проходили 28 и 29 декабря. Ромуальд Улан своей вины в клевете не признал. Мужчину обвиняли даже не в изготовлении и распространении листовок, а только за размещенную фотографию в социальной сети.





Прокурор Андрей Клышевич просил суд наказать активиста тремя годами химии, а затребованная компенсация морального вреда изначально составляла 7000 рублей - по 1000 каждому из семи пострадавших милиционеров.