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В Гомеле у активистов проходят обыски

По предварительным данным — из-за уголовного дела Владимира Непомнящих

Сегодня в Гомеле в первой половине дня у активистов прошли обыски. По их словам, это связано с уголовным делом Владимира Непомнящих.

В Гомеле у активистов проходят обыски. По предварительным данным — из-за уголовного дела Владимира Непомнящих

Обыск проходит у Василия Полякова, Николая Новикова и в общественно-политическом центре на Полесской. По информации «Гомельской Весны», у Василия Полякова забрали ноутбук, жесткий диск и планшет.

Вчера Владимиру Непомнящих предъявили обвинение по статье 366 — насилие либо угроза в отношении должностного лица. В день, когда гомельчанина судили за замену государственного флага, Владимир Непомнящих после оглашения приговора сказал, что «ответственность за это будут нести все». В тот день он произнес фразу «организованная преступная группа», но, как он успел прокомментировать до ареста, она относилась к объявленному приговору и не была угрозой в адрес помощницы прокурора.
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