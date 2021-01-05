Он также сказал в комментарии "Суспільному ", что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.





"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям – УП) примерно в декабре.





Официального допроса не было, но сегодня (4 января - прим. БП) со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины.





При этом Макар выразил готовность прилететь в Киев, но, по его словам, все зависит от спецслужб Украины.





"Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, – я готов", – заявил он.





По его словам, человек, сделавший запись тех разговоров и с которым, по утверждению Макара, говорит глава Комитета госбезопасности Беларуси , также готов свидетельствовать по делу. Сейчас этот анонимный экс-сотрудник КГБ, как его называет Макар, находится в Евросоюзе.





Попали эти материалы к бывшему сотруднику белорусского спецназа еще в 2012 году от анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси.









Тогда, утверждает Макар, он услышал на записях имя своего друга Олега Алкаева, бывшего начальника Минского СИЗО. Последний выехал из Беларуси в 2001 году и начал критиковать режим Лукашенко, где раньше сам был руководителем "расстрельной группы", которая занималась смертными приговорами.





Книгу Алкаева в 2007 году издал Павел Шеремет.





Макар рассказал, что именно из-за присутствия в этих разговорах фамилии его друга, он сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти его жизнь.





По его же словам, остаются живыми экс-командир бригады спецназа Владимир Бородач и начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, чьи имена также фигурировали в обсуждениях сотрудников спецслужб.





Согласно аудиозаписи, планировалась ликвидация еще и российского политолога Андрея Суздальцева.





"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUo erver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза", – сообщил Макар.





Он также объяснил, почему не сделал этого раньше. Макар считает, что в этом бы случае была бы угроза его жизни, однако он не сказал, почему не обнародовал записи, когда убили Шеремета.





"Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы не открыли бы глаза на все эти преступления, которые планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета.





Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране", – пояснил он.





Сейчас, считает Макар, его действия могут помочь преодолеть режим Лукашенко. "И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной", – говорит Макар.









Оно основывается на записи разговоров руководства КГБ Беларуси, полученной от бывшего сотрудника спецподразделения Алмаз. Аудиозапись разговоров сделали 11 апреля 2012 года.





После публикации аудио Нацполиция Украины сообщила, что получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета. Украинские правоохранители также получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.





Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве. Дело об убийстве Шеремета передали в суд, его рассматривает суд присяжных.





По версии следствия, исполнителем убийства по предварительному сговору является музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко — исполнитель, а военный медик Яна Дугарь — пособник.





Их задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к преступлению. Сейчас Антоненко остается под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом после семи месяцев в СИЗО, а Дугарь выпустили под залог.







