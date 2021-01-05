Об этом в интервью «Салідарнасці» рассказал руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.





— Очень часто можно слышать, что Москва поставила Лукашенко ультиматум: конституционная реформа и скорейшее проведение новых выборов. Однако если про первое так или иначе звучит из уст российских властей, то про второе никто ни разу не обмолвился. Аналитики и инсайдеры не в счет. Не выдаем ли мы желаемое за действительность или такое условие все же поставлено?





— Публично от официальных лиц это, естественно, не может звучать. Иначе оно трактовалось бы, как грубое вмешательство во внутренние дела страны.





Конечно, сложно сказать, что там в голове у российского руководства, но судя по заявлениям людей, которых условно можно отнести к флюгерам Кремля, имеются требования следующего характера: максимально быстрое проведение выборов органов всех ветвей власти и действительно звучит «без Лукашенко».





В Москве есть очевидное понимание, что на любых проведенных в соответствии с международными стандартами выборах, где считают голоса, Лукашенко не проходной кандидат. Его уровень сейчас – это уровень депутата райисполкома в лучшем случае. И то не факт, если считать голоса.





А Кремлю в Минске нужен партнер, легитимность которого не оспаривается ни внутри страны, ни за рубежом. Поэтому месседж такой: уходи и не участвуй.





— А чем его участие может помешать?





— В этом случае перед Москвой сразу же стоит дилемма: выдвигать ли им своего пророссийского кандидата в пику Лукашенко? Тогда повторяется сценарий весны 2020 года, когда Лукашенко снова оседлает вот эту лошадь защиты национального суверенитета против угрозы с Востока.





Вот они и дают Лукашенко понять, что для него самого будет лучше, если он выйдет на политическую пенсию.





— Пока что складывается впечатление, что в Москве просто пустили ситуацию на самотек и лишь наблюдают со стороны, чем здесь все закончится.





— Проблема в том, что мы не видим этих подлёдных течений. Специфика отношений такова, что они в большинстве своем не публичны.





Но тут есть еще и другой момент. Вспомните: а когда Лукашенко в последний раз разговаривал с Путиным один на один?





— Кажется, очень давно.





— Вот именно. И это тоже показатель. Ведь Лукашенко несколько раз давал понять, что он хотел бы даже не просто телефонного разговора, а личной встречи, и готов в любой момент сорваться и приехать.









— А что бы это изменило?





— Лукашенко традиционно, по крайней мере ранее, неплохо продвигал свою повестку именно во время личных встреч с Путиным. Он получал практически все или хотя бы большую часть желаемого, то есть был для Путина убедительным.





И сейчас Лукашенко тоже хочет использовать свои сильные стороны очного переговорщика, чтобы решить какие-то вопросы. Но если Путин не готов с ним разговаривать даже по телефону, соответственно Россия не хочет решать с ним эти вопросы. Значит, Россия вполне возможно считает эти вопросы решенными. Есть некие политические договоренности и они достаточно прозрачно их называют: конституционная реформа и новые выборы всех органов власти.





— Можно подумать, наш товарищ никогда нарушал никаких договоренностей и не кидал Россию?





— Он кидал всех и регулярно. И, конечно, есть вероятность, что снова попробует.





Но готова ли будет Москва проглотить? Сейчас за этим очень внимательно смотрят, в том числе и со стороны. Ведь для Кремля это будет моментом проявления слабости. А ему надо демонстрировать влияние на постсоветском пространстве.





Поэтому к белорусскому вопросу достаточно регулярно продолжают обращаться на высшем российском уровне. Не помню, чтобы российские чиновники первого эшелона столько раз подымали внутриполитическую тематику в какой-либо другой стране постсоветского пространства (за исключением, пожалуй, Украины).





Путин затронул эту тему и во время своей этой ежегодной пресс-конференции. Это свидетельствует о том, что Москва очень внимательно наблюдает, а может, уже и играет. Вопрос в том, насколько активно и по чьим правилам будет вестись эта игра.





Пока что мы можем только догадываться и предполагать, а конкретные результаты, думаю, увидим в ближайший месяц.





— 2021-й год мы проведем с Лукашенко?





— Понятия не имею. Этого, думаю, не знает даже сам Лукашенко.