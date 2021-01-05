+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в Нобелевский комитет, пишет РИА Новости.



"Все трое по отдельности выдвигались на Нобелевскую премию мира, но ни один пока ее не получил. Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей… И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа", - пишет Корриган.

Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему может быть экстрадирован в США, несмотря на отказ суда в понедельник.

По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смерти.

Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована, отказавшись свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган.

"Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполняли свой долг. Я уверена, что они боялись… но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим", - говорится в письме Корриган.

Корриган получила Нобелевскую премию 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Она вместе с Бетти Уильямс основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]