+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Всебелорусское собрание не будет менять Конституцию? Латушко не верит

Руководитель народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко не верит заявлению Александра Лукашенко о том, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не будет менять Конституцию, подозревает его в намерении организовать конституционный переворот.



"Самая большая ошибка, которую мы можем сейчас допустить - это недооценить его (ВНС - Прим.) опасность для будущего страны. А допустить её несложно. Если поверить недавнему заверению Лукашенко, что никаких конституционных норм его собрание менять не уполномочено и не будет", - заявил Латушко в распространенном в понедельник видео.

Он добавил, что "придание ВНС конституционного статуса не раз декларировалось Лукашенко как будущая повестка".

Латушко раскритиковал механизм избрания делегатов ВНС (выдвижение делегатов прошло в околочиновничьих ругах без всякого публичного обсуждения - Прим.). По его мнению, вместо гласного избрания делегатов по Конституции и закону "О республиканских и местных собраниях", происходит самоназначение. "Местный депутат не имеет права выбирать делегатов республиканского собрания. Этого нет в законе о статусе местных депутатов. Они лишь имеют право быть избранными на тех же основаниях, как и любые другие граждане страны", - отметил Латушко.

Что касается общественных организаций, которым поручено избирать часть делегатов, то они, по словам Латушко, не только материально зависят от государства, но и управляются чиновниками.

"Они выбирают в качестве делегатов сами себя, чтобы стать новым конституционным органом, который режим в дальнейшем будет использовать вместо избирателей", - полагает руководитель НАУ.

Латушко анонсировал план активного противодействия ВНС и пообещал обнародовать его в ближайшее время.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]