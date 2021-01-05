Всебелорусское собрание не будет менять Конституцию? Латушко не верит









"Самая большая ошибка, которую мы можем сейчас допустить - это недооценить его (ВНС - Прим.) опасность для будущего страны. А допустить её несложно. Если поверить недавнему заверению Лукашенко, что никаких конституционных норм его собрание менять не уполномочено и не будет", - заявил Латушко в распространенном в понедельник видео.





Он добавил, что "придание ВНС конституционного статуса не раз декларировалось Лукашенко как будущая повестка".





Латушко раскритиковал механизм избрания делегатов ВНС (выдвижение делегатов прошло в околочиновничьих ругах без всякого публичного обсуждения - Прим.). По его мнению, вместо гласного избрания делегатов по Конституции и закону "О республиканских и местных собраниях", происходит самоназначение. "Местный депутат не имеет права выбирать делегатов республиканского собрания. Этого нет в законе о статусе местных депутатов. Они лишь имеют право быть избранными на тех же основаниях, как и любые другие граждане страны", - отметил Латушко.





Что касается общественных организаций, которым поручено избирать часть делегатов, то они, по словам Латушко, не только материально зависят от государства, но и управляются чиновниками.





"Они выбирают в качестве делегатов сами себя, чтобы стать новым конституционным органом, который режим в дальнейшем будет использовать вместо избирателей", - полагает руководитель НАУ.





Латушко анонсировал план активного противодействия ВНС и пообещал обнародовать его в ближайшее время.