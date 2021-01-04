Три конфликта 2020 года, где так или иначе «засветилась» Беларусь

Военный аналитик Егор Лебедок описывает на thinktanks.by, как произошла эта «засветка».

Ливия

Боевые действия в Ливии идут между Правительством национального согласия (признано международным сообществом, поддерживается Турцией) и Ливийской национальной армией. ЛНА состоит из сил, лояльных ранее Каддафи, поддерживают эту армию ОАЭ, Россия, Египет (вооружением, техникой и живой силой). В 2020 году на стороне ЛНА была замечена беларусская станция РЭБ «Гроза-6», которая, по некоторой информации, показала себя хорошо в борьбе с турецкими БПЛА, действовавшими на стороне ПНС. Есть два варианта как она туда могла попасть: 1. продажа комплекса в ОАЭ, а те поставили в Ливию; 2. станция была поставлена одной из частных военных компаний России, воевавшей в Ливии на стороне ЛНА. Второй вариант более реалистичен с точки зрения наличия кадров управления комплексов и других нюансов. И стоит вспомнить, что Лукашенко с Пригожиным в «добрейших отношениях».





Пытались Беларусь использовать российские партнеры и для дезинформации по переброске МиГ-29 в Ливию. В июне для прохождения ремонта в Беларуси прибыл Ил-76, принадлежащий ПНС. Конфликт этот идет и в Беларуси. 27 августа группа из 30-40 человек сторонников ЛНА с утра через забор проникла на территорию посольства ПНС в Беларуси. 21 декабря посольство сообщало о втором штурме. (Это еще и к тому, чем бы стоило заняться ГУБОПиКу вместо разбития витрин и беготни с дубинками как... Организованная группа нападает на территорию посольства государства и ничего страшного).

Карабах

Основной вопрос этого конфликта - это применение РСЗО «Полонез». Несмотря на слова ряда политиков и экспертов (которые сводятся к одному источнику - совам президента непризнанной НКР), что мол Полонез применяли, лично мне не удалось найти подтверждения этому, притом что подтверждения применений других ракетных комплексов есть (по видео пусков, хвостовым частям в местах разрыва и т.п.). Даже если их и применяли, то о соответствии заявленных ТТХ комплексов реальному положению дел сказать пока нечего на основе открытых источников.





Израильские БПЛА Harop запускались с установок на шасси МАЗ, активно видно было применение беларусских прицелов, например, NV/S-17M. Об эффективности применения белорусских РЭБ (а туда поставлена та же Гроза-6, например) пока тоже сказать сложно поскольку Армения слабо использовала БПЛА (в сравнении с Азербайджаном).





Самое важное в этом конфликте для Беларуси - всплывший разговор 2017 года между Лукашенко и на то время президентом Армении С. Саргсяном, где Лукашенко говорит: «дай ему районы (Карабаха), он (Алиев) заплатит, он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе». Это хорошая иллюстрация понимания Лукашенко территориальной целостности, суверенитета государства и т.д. - все продается, вопрос лишь цены. Кстати, в телефонном разговоре от 4.10.2020 г. с А. Саркисяном Лукашенко заявил, что «последние полгода со стороны Беларуси по линии военно-промышленного комплекса Азербайджану никаких поставок военных грузов не осуществлялось». Но в сентябре наш закрытый экспорт туда был 1.1, а в октябре 7.1 млн долларов...

Украина

Сегодня появилась информация: «Промоборонэкспорт» Украины импортировал через польскую фирму PHU LECHMAR один миллион белорусских холостых патронов 5.45х39 мм производства БСВТ-НТ. Сумма импорта 342,5 тыс. $. На фоне ряда российских публикаций еще с января 2020 г., а также на данном источнике о поставках новых патронов в Украину я бы воспринял эту историю как рядовую российскую информационную кампанию. Но все же, в марте 2020 года Беларусь по закрытым позициям поставила в Польшу продукцию на сумму 155,4 тыс $ (в янв, фев, апр поставок не было), что сопоставимо с ценой партии в 1 млн холостых патронов. Поставки в Польшу закрытой продукции продолжались и в май-авг, окт: 388, 346, 652, 112 и 162 тыс $ соответственно (всего за янв-окт 1,8 млн. $).



