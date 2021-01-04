"Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", - пояснили в пресс-службе.





Согласно указу Совет министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.

До объявления Года народного единства - три месяца. Для это надо автомат и крепкое рукопожатие?





Как сообщалось, сделать 2021-й годом народного единства Лукашенко призвал в новогоднем поздравлении. "Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей, давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства", - цитирует Лукашенко interfax.by



