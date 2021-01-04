Могли ли белорусские спецслужбы планировать убийство Шеремета?

В стране, где "иногда не до законов", преследуют за бело-красно-белый флаг на балконе, а главное доказательство в суде — свидетельство омоновца Ивана Ивановича Иванова в балаклаве, правящий режим объявил 2021 год... годом "народного единства".





А ещё решил создать Совет старейшин, провести очередное "Всебелорусское народное собрание" и устроить общественный диалог под модераторством Юрия Воскресенского.









Валерий Карбалевич. Какого "народного единства" жаждет Лукашенко и возможно ли оно? Каковы будут последствия очередного слива ещё одного телефонного разговора из властных кабинетов? Зачем Лукашенко Всебелорусское собрание? На эти и другие вопросы " Еврорадио " отвечает политический аналитик















