Могли ли белорусские спецслужбы планировать убийство Шеремета?
Авторитетное брюссельское издание EUObserver написало о том, что в 2012 году белорусские спецслужбы планировали убийство основателя "Белорусского партизана" Павла Шеремета и ряда оппонентов режима. Насколько этому можно верить?
коллаж: Обозреватель
В стране, где "иногда не до законов", преследуют за бело-красно-белый флаг на балконе, а главное доказательство в суде — свидетельство омоновца Ивана Ивановича Иванова в балаклаве, правящий режим объявил 2021 год... годом "народного единства".
А ещё решил создать Совет старейшин, провести очередное "Всебелорусское народное собрание" и устроить общественный диалог под модераторством Юрия Воскресенского.
И всё это на фоне не только протестов и репрессий, но и сливов о том, как в 2012 году белорусские спецслужбы планировали убийство ряда оппонентов Лукашенко, в том числе основателя "Белорусского партизана" журналиста Павла Шеремета.
Какого "народного единства" жаждет Лукашенко и возможно ли оно? Каковы будут последствия очередного слива ещё одного телефонного разговора из властных кабинетов? Зачем Лукашенко Всебелорусское собрание? На эти и другие вопросы "Еврорадио" отвечает политический аналитик Валерий Карбалевич.
17:02 04/01/2021
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