Игорь Лосик голодает уже 21 день!
Сокамерник нарисовал его портрет
портрет, нарисованный сокамерником
Перед Новым годом адвокат посетил в жодинском СИЗО Игоря Лосика — администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», которого ранее признали политзаключенным, и рассказал, как у него дела. Об этом Свабодзерассказала его жена Дарья.
15 декабря в знак протеста против обвинения Игорь Лосик объявил голодовку. Она длится уже 21 день.
– Адвокат говорит, что чувствовал он себя хорошо, у него брали кровь, взвешивали… Пьет воду и чай, нормогидрон для восстановления солевого баланса в организме. Пока не собирается прекращать голодовку, — сказала Дарья Лосик.
Игорь Лосик голодает уже 21 день. Сокамерник нарисовал его портрет
Письма от Игоря семье были 28 и 29 декабря. В них он прислал рождественскую открытку и собственный портрет, нарисованный сокамерником.
25 июня в Барановичах, где живет Игорь Лосик с семьей, прошел обыск, после которого его задержали. В отношении блогера завели уголовное дело по ст. 342 УК.
После изолятора временного содержания его перевели в СИЗО №1 Минска. Затем Игоря Лосика отвезли в СИЗО Жодино.
15 декабря ему предъявили новое обвинение по п. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса-подготовка к участию в массовых беспорядках. В знак протеста он объявил бессрочную голодовку.
16:16 04/01/2021
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