Перед Новым годом адвокат посетил в жодинском СИЗО Игоря Лосика — администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», которого ранее признали политзаключенным, и рассказал, как у него дела. Об этом Свабодзе рассказала его жена Дарья.





15 декабря в знак протеста против обвинения Игорь Лосик объявил голодовку. Она длится уже 21 день.





– Адвокат говорит, что чувствовал он себя хорошо, у него брали кровь, взвешивали… Пьет воду и чай, нормогидрон для восстановления солевого баланса в организме. Пока не собирается прекращать голодовку, — сказала Дарья Лосик.





Игорь Лосик голодает уже 21 день. Сокамерник нарисовал его портрет

Письма от Игоря семье были 28 и 29 декабря. В них он прислал рождественскую открытку и собственный портрет, нарисованный сокамерником.



