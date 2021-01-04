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Лондон не выдал Ассанжа Вашингтону

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в нарушении закона о шпионаже, сообщает Reuters.


Соответствующее решение в понедельник, 4 января, приняла судья Ванесса Барайцер (Vanessa Baraitser). Она не разрешила экстрадицию Ассанжа в США из-за опасений, что он может покончить с собой, «столкнувшись с полной изоляцией». Судья указала, что предложенные американской стороной процедуры не помогут предотвратить такой исход.

Ожидается, что Вашингтон подаст апелляцию. При этом суд постановил, что на время, которое необходимо для этого, основатель WikiLeaks должен оставаться в тюрьме, передает ТАСС.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер заявлял, что одиночное заключение Ассанжа в тюрьме строгого режима несоразмерно обвинениям против него и не является необходимой мерой. Он указывал, что хрупкое здоровье журналиста под угрозой.

Американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы. Нынешний американский президент Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.
Источник: lenta.ru
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