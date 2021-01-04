В Минске прошел самый таинственный Марш мудрости

«Самые мудрые собираются в точке мудрости». «Геолокация: ТКНК ФФ», — так описывали точку сбора очередной акции солидарности в соцсетях, заодно пенсионеры упоминали метро.





Пользователи соцсетей ломали головы, разгадывая ребус, а пенсионеры в итоге «нашлись» у станции метро «Восток».





Несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта, но вскоре люди разошлись.







