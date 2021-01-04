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Полиция Украины получила данные о возможных заказчиках убийства Шеремета

Национальная полиция Украины получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.


"Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции в понедельник.

По информации ведомства, в декабре 2020 года следствие при помощи Службы внешней разведки Украины получило определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании убийства Шеремета, совершенного в 2016 году. 

"Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивается вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы по делу об убийстве Шеремета. 

"В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо-распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

В Нацполиции напоминают, что дело в отношении исполнителей убийства Шеремета передано в суд, а по заказчикам - выделено в отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

Ранее в понедельник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание EUobserver сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси.

Напомним, рано утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. 

На данном этапе подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану операции в Донбассе Андрею Антоненко. 

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
Источник: interfax.by
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