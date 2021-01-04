Предложения по изменению законодательства подготовлены Генпрокуратурой исходя из поручений, данных Лукашенко в сентябре 2020 года, сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед по итогам доклада Лукашенко.





По словам Шведа, речь идет о расширении полномочий прокуроров: "В первую очередь в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержанием гособвинения... Кроме того, Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка".





Поправки будут касаться не только усиления ответственности "за экстремизм", а вообще «всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в нашей стране».





В частности, Генпрокуратура предлагает конкретизировать определенные действия и их квалификацию в качестве "экстремизма".





"Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма", — заявил Швед.