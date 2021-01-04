В самый канун Нового года первый транш российского кредита все-таки поступил в Беларусь. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь.





Сумма транша эквивалентна полумиллиарду долларов США. Ранее медиа передавали, что выдача кредита была обусловлена погашением всех задолженностей белорусских предприятий по поставкам российского газа.





Согласно подписанному соглашению, Москва обязалась предоставить Минску кредит на миллиард долларов в два транша.





Россия остается едва ли не единственным в мире государством, поддерживающим режим Лукашенко в условиях продолжающегося с августа прошлого года в Беларуси противостояния общества и власти, сопровождаемого массовыми репрессиями в отношении мирных граждан.





Западные страны, включая США, не признают Александр Лукашенко законно избранным президентом и ввели против него и его окружения санкции.





Русская служба « Голоса Америки » поговорила с белорусскими экспертами о ситуации в стране и их видении того, как будут развиваться события дальше.





Алесь Беляцкий: «Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось»

Давление белорусских властей на гражданское общество продолжается, и кризис, естественно, некуда не исчез, констатировал председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Вместе с тем, как ему представляется, некоторые люди «затаились».





«Но всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно, а воскресные акции протеста не прекратились, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Может быть, их массовость несколько снизилась из-за репрессий. После задержания людей избивают, специально заражают ковидом, когда запихивают в одну камеру и больных, и здоровых».





Все это, разумеется, сказывается на активности людей, свидетельствует Алесь Беляцкий: «Власти до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела в связи преступлениями силовиков, будь то увечья или убийства, хотя есть тысячи зафиксированных фактов. Издевательства в отношении задержанных активистов продолжаются. Люди все это видят. Словом, ситуация остается крайне напряженной».





Правозащитник думает, что новый год получится «очень горячим». По его словам, в дворовых, районных чатах, которые стали еще одним распространенным источником информации, где активно обсуждается разные события, фиксируют всё.





«В том числе весьма негативно и настороженно воспринимаются шаги Путина по поддержке Лукашенко, – подчеркнул он. – Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному».





Сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью, считает Алесь Беляцкий:





«И это способствует пониманию того, что сегодня реально происходит в России. Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают, и не порою небезуспешно, как пропагандистское оружие. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли. На нижнем уровне идет активное политическое образование людей».





Те, кто раньше мало о чем задумался, сейчас относятся к России уже как к потенциальной угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси, резюмировал председатель правозащитного центра «Весна».









Ярослав Романчук: «Весной мы получим новый взрыв протестного противостояния, который усугубится еще и состоянием экономики»

В свою очередь руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук полагает, что конфликт в Беларуси усугубился. В то же время, по его наблюдениям, из стана протестующих от многих слышны депрессивные нотки.





«Бизнес все чаще задумывается о том, чтобы переехать из страны, – указал собеседник «Голоса Америки». – Причем речь идет не только о малых предпринимателях и IT-секторе, но также и о руководстве крупных предприятий. Когда люди все еще находятся в посттравматическом моральном шоке, решения и оценки принимаются сугубо эмоциональные. Поэтому сейчас даже представить себе, что удастся выйти из кризиса путем диалога (власти и общества), невозможно».





Началу диалога должны предшествовать совершенно очевидные действия со стороны белорусской власти, связанные с освобождением политзаключенных и восстановлению элементарной справедливости и законности, что предполагает наказание виновных в репрессиях, убежден Ярослав Романчук.





По его мнению, если же Лукашенко проведет анонсированное Всебелорусское народное собрание в том же духе, в каком проходили пять предыдущих, никакого толку не будет.





«Если он снова продолжит утверждать, что протестующие мерзавцы, алкоголики, тунеядцы и нужно их душить и заставлять работать, ну тогда весной мы получим новый взрыв протестного противостояния, который усугубится еще и состоянием экономики, – утверждает политик и экономист. – Потому что на уровне предприятий зреет недовольство, связанное не только с гуманитарными аспектами той волны, которая была в сентябре-октябре, но и непосредственно с экономическими аспектами – зарплатой, социалкой, пенсионным обеспечением, ценами».





И, конечно, решить властям этот комплекс проблем самостоятельно, без участия бизнеса и общества, будет попросту невозможно, заключил Ярослав Романчук.







