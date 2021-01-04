EUObserver: КГБ Беларуси обсуждало убийство Шеремета и оппонентов режима, живущих в Германии
Мы с вами становимся свидетелями войны компроматов.
EUObserver со ссылкой на аудиозапись, предоставленную бывшим сотрудником «Алмаза» Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования, сообщил о том, что белорусские власти продумывали политические убийства (текстовая версия разговора)
Как пишет АФН, на записи, сделанной якобы в апреле 2012 года, высокопоставленный представитель КГБ Беларуси, чей голос напоминает голос тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева, обсуждает с двумя сотрудниками спецотряда «Алмаз» варианты устранения бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко и уехавших в Германию.
Звучат такие фразы: «Президент ждёт этих чётких мероприятий», методы «утопить, расстрелять» признаны неактуальными — стоит задача «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи».
Речь, очевидно, идет о "мероприятиях" против бывших силовиков Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина. А убийство Павла Шеремета, якобы, должно было стать сигналом для всех остальных.
Для достоверности экс-спецназовец Игорь Макар приложил к записям некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Шеремета.
В частности, в них имеется информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве, его контактах и номерах телефонов.
Впрочем, Павла Шеремета взорвали значительно позже, уже в Украине. Но заказчик так и не найден.
Как передает Свабода, специалисты НАТО по Беларуси, знакомые с Зайцевым, подтвердили сходство голоса Зацева на аудио. Напомним, с 2013 года экс- глава КГБ является главой частного провайдера теле - и интернет-услуг "Космос ТВ".
11:29 04/01/2021
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