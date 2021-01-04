+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Дмитриев о Всебелорусском собрании: Чиновники забыли о людях

Чиновники забыли о возможности граждан самовыдвигаться и формировать повестку Всебелорусского народного собрания, считает экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев.



В Беларуси начался процесс выдвижения делегатов VI Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11-12 февраля 2021 года. Будут ли на нем представлены альтернативные мнения, будет ли место дискуссии и как будет происходить сама процедура выдвижения делегатов? Свое видение ситуации высказал экс-кандидат в президенты, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев. 

"Похоже, сами чиновники будут определять, кто поедет на собрание от исполкомов, от трудовых коллективов, в общем все как всегда. На мой взгляд необходимо, чтобы в оргкомитете присутствовали члены гражданского общества, оппозиционных партий, общественных организаций. Во-вторых, чтобы повестка формировалась с учетом мнений белорусского общества. Сегодня это легко сделать через разного рода интернет-площадки. Эти вопросы могут быть неприятны для одной из сторон, но без их обсуждения мы не можем двигаться дальше", ―  убежден собеседник Sputnik.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]