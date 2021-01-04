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Воскресенский: На Всебелорусском собрании будем продвигать политическую амнистию

Юрий Воскресенский заявил, что собирается участвовать во Всебелорусском народном собрании.


— Что касается того мероприятия, которое пройдет в Минске 11−12 февраля — Всебелорусского народного собрания, то, конечно, если получится принять там участие (сейчас идет процедура выдвижения, и мы тоже принимаем в ней участие, выдвинули своих делегатов), и естественно, если удастся там и выступить, и поработать в секциях, мы будем призывать вот к этому самому единству, год которого объявлен, — заявил Юрий Воскресенский телеканалу СТВ.

Он отметил:

— Будем просить делегатов поддержать нашу идею о политической амнистии в отношении наших граждан, которые поддались эмоциям, которые не предпринимали никаких насильственных действий по итогу всех этих массовых мероприятий.

Я думаю, что они, эти ребята и общество, сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, они бы очень сильно позитивно оценили такой шаг власти.

Тут еще можно добавить: а кто не поймет и кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках года народного единства конструктивом, тот поедет назад.
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