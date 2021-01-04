



— Что касается того мероприятия, которое пройдет в Минске 11−12 февраля — Всебелорусского народного собрания, то, конечно, если получится принять там участие (сейчас идет процедура выдвижения, и мы тоже принимаем в ней участие, выдвинули своих делегатов), и естественно, если удастся там и выступить, и поработать в секциях, мы будем призывать вот к этому самому единству, год которого объявлен, — заявил Юрий Воскресенский телеканалу СТВ





Он отметил:





— Будем просить делегатов поддержать нашу идею о политической амнистии в отношении наших граждан, которые поддались эмоциям, которые не предпринимали никаких насильственных действий по итогу всех этих массовых мероприятий.





Я думаю, что они, эти ребята и общество, сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, они бы очень сильно позитивно оценили такой шаг власти.





Тут еще можно добавить: а кто не поймет и кто не оценит такой шаг и не будет заниматься в рамках года народного единства конструктивом, тот поедет назад.