



О настроениях жителей глубинки рассказал «Салідарнасці» житель Шкловского района, кандидат экономических наук, бывший руководитель сельхозпредприятия Петр Мигурскийa.





Как рассказал Петр Мигурский, у людей нет мотивации бороться за лучшее будущее с этой властью:





- В Шклове не будут браться за вилы, если в Минске власть окажется на грани свержения и нужно будет защитить Лукашенко. Местные жители не будут ни бороться, ни защищать эту власть – только отдельные граждане.





Также кандидат экономических наук видит брожения среди чиновников:





- Многие работники райисполкома уже на перепутье. Думают: а вдруг товарищ завтра уйдет или его уйдут? Что потом делать? Я отвечаю: не переживайте, биржа труда будет работать при любой власти.