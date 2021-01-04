







В результате хитроумной операции против митрополита Тадеуша Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз, пишет журналист Анджей Почобут.





Должно было получится так как у православных, быстро, слаженно и в общем-то приятно.





Не вышло.





Епископ Великоселец это реально крепкий орешек. У него твердый и независимый характер. Танцевать под чью-то дудку он не будет.





Для тех кто нарекает на временный характер решения ещё вопрос: кто дольше будет на своей должности Александр Лукашенко или епископ Великоселец