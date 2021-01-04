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Почобут: В результате хитроумной операции против митрополита Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз

"Епископ Великоселец это реально крепкий орешек".



В результате хитроумной операции против митрополита Тадеуша Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз, пишетжурналист Анджей Почобут.

Должно было получится так как у православных, быстро, слаженно и в общем-то приятно.

Не вышло.

Епископ Великоселец это реально крепкий орешек. У него твердый и независимый характер. Танцевать под чью-то дудку он не будет.

Для тех кто нарекает на временный характер решения ещё вопрос: кто дольше будет на своей должности Александр Лукашенко или епископ Великоселец
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