



«Но всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно, а воскресные акции протеста не прекратились, – добавил он в интервью «Голосу Америки» . – Может быть, их массовость несколько снизилась из-за репрессий. После задержания людей избивают, специально заражают ковидом, когда запихивают в одну камеру и больных, и здоровых».





Все это, разумеется, сказывается на активности людей, свидетельствует Алесь Беляцкий: «Власти до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела в связи преступлениями силовиков, будь то увечья или убийства, хотя есть тысячи зафиксированных фактов. Издевательства в отношении задержанных активистов продолжаются. Люди все это видят. Словом, ситуация остается крайне напряженной».





Правозащитник думает, что новый год получится «очень горячим». По его словам, в дворовых, районных чатах, которые стали еще одним распространенным источником информации, где активно обсуждается разные события, фиксируют всё.





«В том числе весьма негативно и настороженно воспринимаются шаги Путина по поддержке Лукашенко, – подчеркнул он. – Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному».





Сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью, считает Алесь Беляцкий: «И это способствует пониманию того, что сегодня реально происходит в России. Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают, и не порою небезуспешно, как пропагандистское оружие. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли. На нижнем уровне идет активное политическое образование людей».





Те, кто раньше мало о чем задумался, сейчас относятся к России уже как к потенциальной угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси, резюмировал председатель правозащитного центра «Весна».