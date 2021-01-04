У брестской активистки «Европейской Беларуси» прошел обыск

Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» сообщал, что 29 декабря был задержан ее муж, брестский активист Андрей Шарендо. Вечером 1 января у него должны были закончиться 72 часа с момента задержания, однако он так и не вышел из ИВС. Как стало известно, активиста перезадержали по новому протоколу еще на 72 часа.





В 2019 году Полина баллотировалась в Палату представителей и считает, что ее безосновательно «забраковали». Кроме того, их пытались обвинить в оскорблении президента и завели уголовное дело. Осенью прошлого года супругов несколько раз судили, Андрей дважды отбывал административный арест за участие в акциях протеста. После этого комиссия по делам несовершеннолетних предупредила их о недопущении брать с собой на акции детей – у пары двое сыновей 11 и 4 лет.