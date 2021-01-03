Алексей Венедиктов, подводя итоги, отметил, что «Эхо Москвы» продолжит следить за новостями из Беларуси.





— Мы следим за этим очень внимательно. Я поддерживаю контакты со всеми сторонами. Думаю, что мы в январе начнем, может быть, серию интервью с представителями и протестов, и власти, безусловно, и госчиновников. Очень сочувствуем тем людям, которые оказались в судилище или были побиты. Я думаю, что «Эхо» хорошо освещает белорусские события, несмотря на то что я не направил туда корреспондентов. Понятно почему. Потому что как только ты начинаешь вынимать людей из тюрьмы, ты становишься внутренне обязан тем, кто тебе помогает вынимать там. Эта история для журналистики не очень правильная, — считает главред Эха.





Алексей Венедиктов также передал привет и поздравление с Новым годом «от нашего друга Виталия Шклярова».





— Я с ним разговаривал. Мы попоздравлялись. Он лечится.





На вопрос, не испытал ли Алексей Венедиктов разочарования в Шклярове после его интервью, главред «Эха» ответил:





― Нет. Я так быстро в людях не разочаровываюсь. Более того, я внимательно изучаю окружающее. Я вам скажу, у него мама в Минске болеет тяжело. Все? Ответил на ваш вопрос?





А после добавил:





― У нас у всех заложники всюду. Когда ты чего-то решаешь публично говорить, ты должен себе представить, что когда ты живешь в автократичном государстве, может прилететь не только тебе. Для того, чтобы повлиять на тебя, может прилететь и твоим близким. Ты же это внутри себя считаешь. И ты решаешь, рисковать ли своими близкими. Не собой. Собой – дело десятое. И уровень риска ты тоже оцениваешь. Каждый оценивает по-разному. Просто обратите на это внимание.





Алексей Венедиктов также вспомнил минские события, комментируя, почему российские власти не хотят возвращения Навального.





― Власти очень хорошо понимают, будучи людьми сообразительными, что Навальный является не только знаменем, но и мотором публичной уличной позиции. Оппозиции. После Хабаровска и Минска это становится в представлении властей, назовем это власти, реальной угрозой. Люди на улице, даже если их не 100 тысяч, а десятки тысяч – это реальная угроза. Угроза картинке. Я сразу скажу, это придется разгонять. И это все уйдет всюду. И «желтые жилеты» тут не помогут. Разгонять придется так, как разгоняют в Беларуси.



