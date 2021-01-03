Главой католиков в Беларуси стал епископ Казимир Великоселец

Руководство архиепархией временно перешло к генеральному викарию Пинской римско-католической епархии, епископу Казимиру Великосельцу — он назначен Апостольским администратором архидиоцезии. Причем епископ Великоселец старше Кондрусевича.

Как известно, по достижению 75-летнего возраста епископы, согласно Кодексу канонического права, подают заявление об уходе на пенсию.





Белорусская служба Ватиканского радио в свое время делала интрвью с Тадеушем Кондрусевичем именно о Великсельце -- старейшем белорусском епископе.





Архиепископ Тадеуш Кондрусевич вспомнил свое знакомство с Казимиром Великосельцем. Это было в 1980-х годах в Вильнюсе. В то время молодой священник Тадеуш Кондрусевич служил в часовне Остробрамской Матери Божьей, а Казимир Великоселец работал сварщиком на строительстве универмага в Вильнюсе, и приходил на святые Мессы. И уже тогда учился в подпольной духовной семинарии. Время было трудное, не хватало книг, поэтому Казимир просил у ксендза Тадеуша литературу для обучения. Так и подружились.





— Вижу в нем очень преданного Костелу человека. И в то же время — очень простого человека, который умеет разговаривать с каждым: и с очень образованным, и с теми, кто занимает высокие должности, и со священниками, епископами. Мне нравится стиль его проповедования: просто и одновременно глубоко. Епископ Казимир часто проводит реколлекции, и мне доводилось слышать от священников из Польши, например: «У нас вел реколлекции епископ Великоселец — как он поднял дух народа!» Очень просто и доходчиво, с жизненными примерами — это воздействует на людей лучше, чем теологические беседы. Люди его любят», — подчеркивал архиепископ.





Тадеуш Кондрусевич отметил, что в епископской конференции Казимир Великоселец занимает активную позицию, решает вопросы с практической точки зрения. Архиепископ напомнил, что его коллега начинал стройку храма в Бресте — непросто было получить разрешение, начать и вести строительство. Сейчас аналогичное дело в Гомеле. Доводилось часто приезжать в город, разговаривать с властями, епископ Казимир терпеливо двигался и в конце концов получил разрешение, начал строительство.





Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в деревне Староволя Пружанского района нынешней Брестской области в семье простых крестьян. Уже в 1948-м приходской костел здесь закрыли, священника арестовали. Но благодаря глубокой вере родителей Казимир с детства был приучен к молитве. К первой исповеди и причастию мальчика готовил отец. И в 10-летнем возрасте отвез его на велосипеде в ближайший костел в Кобрин — это 60 километров в одну сторону. Казимир Великоселец п нит, как в два часа ночи отец посадил его рядом на велосипед, к 8 утра они были в Кобрине. Там священник принял экзамен у Казимира, допустил его к первой исповеди и причастию. Обратно домой тоже 60 километров на велосипеде. Семья слушала по радио святую Мессу на польском языке. В юности Казимир выучил наизусть Литанию к Пресвятой Деве Марии. И когда его призвали в армию, читал Литанию ежедневно: когда застилал кровать утром или когда ложился спать после отбоя. Каждое воскресенье вместо святой Мессы отговаривал на пальцах святой Розарий. Кстати, сейчас епископ Казимир ежедневно молится все четыре части Розария, а также Крестный путь. После армии он отправился работать на стройку в Вильнюс. Там же познакомился с монахами-доминиканцами, впоследствии принес в ордене первые монашеские обеты. Три года власти не давали Казимиру возможность поступить в Рижскую семинарию. Вернувшись в БССР, в конспирации готовился к поступлению. Дважды ездил в Москву с просьбой разрешить ему поступить в семинарию. В итоге добился этого разрешения и в 1981 году был принят в Рижскую семинарию сразу на третий курс. Епископ Казимир вспоминает, что изначально он хотел поступать в медицинский институт, подал туда документы, но продолжал сомневаться в призвании. Тогда обратился к Деве Марии через Остробрамскую икону с просьбой помочь определиться. Взамен пообещал на протяжении года каждый день участвовать в святой Мессе. Однажды во время паломничества к иконе Божьей Матери в Шилуву услышал призыв поступать в семинарию. Сразу после окончания семинарии священник обслуживал пять приходов — это значит, что в воскресенье нужно было служить пять святых Месс! Интересно, что эти приходы были в приграничных деревнях и поселках Брестской, Гродненской и Минской областей. Получается, что за один день он бывал сразу в трех областях.





Кроме пастырского служения занимался реставрацией и ремонтом храмов. В целом, открыл около десяти приходов. В 1992-м Казимира Великосельца назначили Генеральным викарием Пинской епархии, в 1999-м он был возведен в сан епископа.