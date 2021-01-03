Путин не поздравил с Новым годом президентов пяти государств





Так, Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Джо Байдена, Дональда Трампа, Александра Лукашенко, Реджепа Эрдогана, Си Цзиньпина и других мировых лидеров.





Кроме этого, Путин упомянул в своем поздравлении страны, которые были в составе Советского Союза: Казахстан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдову.





Порцию поздравлений получили также Аргентина, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Китай, Канада, Корея, Куба, Монако, Сербия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония.

Вспомнил глава России и Папу Римского, Великобританию в лице королевы Елизаветы II и премьера Бориса Джонсона, Венесуэлу и Сирию.

Поздравил Путин и международные организации: ООН, МВФ, МОК, ФИФА и УЕФА, международные федерации дзюдо и хоккея с шайбой, а еще и ряд бывших глав государств - Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.





Однако в поздравлении российский президент даже не упомянул Украину и Владимира Зеленского, а также Грузию, Латвию, Литву и Эстонию, отмечает телеканал.