Максим Богрецов: Не дадим хорошему кризису пропасть зря

"У нас пока нет совершенно конкретного пошагового плана, как мы этого добьемся".

Бывший топ-менеджер знаменитой IT-компании EPAM Systems, член Координационного совета Максим Богрецов ответил на вопросы журналистки сайта "Цэнтр новых ідэй" Леси Рудник.





- Назовите три главных достижения беларусов в 2020 году.





- Первое – беларусы осознали себя нацией. Даже люди, которые много лет жили заграницей и не ассоциировали себя с беларуской нацией, в этом году стали считать себя беларусами и у многих проснулось самосознание.





Второе – о беларусах узнали во всём мире. Огромное количество людей, которые не представляли, что это за страна в центре Европы. Благодаря мирным протестам, благодаря огромному числу красивых акций, благодаря женщинам и девушкам, которые помогли стране заявить о себе, весь мир узнал,

что такое Беларусь. Это бренд, это что-то наряду с нашим IT, наряду с другими продуктами. Сейчас Беларусь действительно стала знаменита на весь мир.





Третье я позаимствую у своих коллег, последним это сформулировал Шрайбман. Благодаря тому, что у нас не получилось быстро выиграть, люди во дворах, в маленьких населенных пунктах, люди из разных классов вынуждены потихонечку вместе интегрироваться, работать и учиться вместе. Это очень интересный феномен. Наверное, если бы у нас не было прививки от диктатуры, и мы бы быстрее победили, не произошла бы такая интеграция между разными слоями общества.





- Какие вызовы стоят перед беларусами в 2021 году?





- Всем понятно, что мы не смогли довести дело до конца в 2020 году. И основной вызов 2021 года –

это переход из режима давления в режим переговоров, а в конечном итоге – новые выборы.

У нас пока нет совершенно конкретного пошагового плана, как мы этого добьемся, у нас есть только принципы мирного протеста – и это вызов очень серьезный. Параллельно с ним или сразу после будет тяжелый экономический кризис. Ну и, конечно, очередные волны ковида, потому что ковидный кризис был бы отдельным вызовом в любой другой год. Но, к сожалению, в 2021 нас ждут серьезные проблемы, по сравнению с которыми ковид даже не попал в двойку.





- Какие главные советы беларусам вы можете дать на следующий год?





- Я не большой сторонник давать советы, но могу поделиться рекомендациями, которые я сформулировал сам для себя. Очень легко в нашей ситуации попадать на эмоциональный роллеркостер, когда то моциональный подъем, то какое-то разочарование. Я бы призвал этому не поддаваться, потому что даже в плохом может быть хорошее. Как в Америке говорят: не дадим хорошему кризису пропасть зря.





Даже то, что кризис затянулся, позволяет нам подойти к проблеме расслоения беларуского общества гораздо более системно. Это мы делаем с помощью цифровых инструментов и с помощью того, что объединяемся во дворах или в небольших коллективах на местах. За то время, что государство почти не функционирует, появляются другие институты, которые в будущем будут решать проблемы гораздо лучше. Поэтому разочаровываться нельзя.

Второй совет. У многих из нас осталась привычка где-то полагаться на кого-то. Иногда на государство, иногда на начальника. Я думаю, что эти тяжелые времена нас учат ни на кого не полагаться, кроме своих близких, людей, которые нас окружают. Нам это поможет решать проблемы на достаточно низком уровне, а

не ждать, что кто-то будет решать за нас наши проблемы.







