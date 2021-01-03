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Между Россией и Эстонией обострился территориальный спор

Его своим новогодним обращением спровоцировал спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.


Г-н Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к гражданам отметил, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией продолжает действовать, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат Эстонии. При этом Москва признает данный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. 

Как заявили в Госдуме, подобные высказывания представителей эстонских властей создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.
Lenta.ru
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