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Минздрав Армении обновил данные о погибших в Нагорном Карабахе, их стало больше

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибло не менее 3330 армянских граждан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Facebook минздрава Армении.



"По состоянию на 1 января через судебно-медицинскую экспертизу прошло 3330 тел. С начала войны до сегодняшнего дня с тел был взят 1441 образец для организации процесса опознания тел. По состоянию на 1 января на рассмотрении находится 871 экземпляр тел или останков", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что за последние 10 дней с помощью ДНК-экспертизы идентифицировали 66 тел, а за все время – 436 тел.
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