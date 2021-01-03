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Прогулка - 2021: минчане продолжают традицию совместных прогулок

В первое воскресение Нового года белорусы продолжили прошлогоднюю традицию и вышли гулять на улицы своих городов.

Прогулка - 2021: минчане продолжают традицию совместных прогулок
Люди вышли с плакатами к журфаку БГУ в знак солидарности с задержанными журналистами / Еврорадио

В Минске жители района метро "Спортивная" проснулись ни свет, ни заря и прошлись по району затемно — в восемь утра — впечатляющим маршем. Их голоса, казалось, заполнили весь город.

Чуть позже марши районов прошли в Уручье — там люди кричали "Пошёл вон, крыса" и "Не забудем, не простим". Ещё в Сухареве — колонна впечатляла своей массовостью. А на улицах Захарова и Пулихова соседи поздравляли соседей с Новым годом.
Возле здания журфака на Кальварийской минчане поддержали задержанных журналистов.

На улице Беды соседи кричали про автозаки:

А ещё в Уручье тоже традиционно вышли люди с красно-зелёными флагами поддержать едущие в центр Минска автозаки и военную технику. В этот раз от группы поддержки мы узнаём, что ОМОНовцы — "лучший генофонд нашей страны" и "адекватные". О как!
euroradio.fm
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