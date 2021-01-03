«Последние события дали большой импульс к исследованию Беларуси»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что 2020 год был одним из самых важных в истории независимой Беларуси.





«Год однозначно получился очень бурным. Как политолог по важности событий я поставил бы на первое место политический кризис – первый за 24 года, с 1996-го. Президентские выборы завершились довольно неожиданным результатом: очень активным голосованием против действующей власти. Дальше был беспрецедентный по массовости и устойчивости протест, который в той или иной форме продолжается до сих пор», – сказал Казакевич.





Он подчеркнул:





«С этими событиями мало что может сравниться – не только в этом году, но и на протяжении последней четверти века».





Минувший год дал политологу больше позитивных или негативных эмоций?





«50% на 50%. Очень много негатива, связанного с действиями властей, с пандемией, с экономикой. Но есть также надежда и позитив, связанный с самоорганизацией белорусского общества.

Со стороны белорусов наблюдается большая воля к свободе и демократии.

Меня впечатлила беспрецедентная мобилизация населения, большой интерес к политике, попытка людей участвовать в принятии решений», – констатировал Казакевич.





В 2020 году в действиях властей его среди прочего неприятно удивил следующий момент.





«Несмотря на то, что они имели большой арсенал инструментов по поводу того, как можно было влиять на ситуацию – деньги, спецслужбы, административный ресурс – все в итоге свелось к примитивному использованию грубой силы. Что, конечно, разрушает не только общественные институты, но и институты власти по большому счету», – считает Казакевич.





Еще один момент, который в 2020 году впечатлил политолога.





«Полностью изменилось отношение к Беларуси за пределами страны. Долгий период наша страна вообще была никому не интересна, все в общем-то поставили на ней крест. Но последние события дали большой импульс к исследованию Беларуси, к аналитике по нашей стране, вообще к попыткам понять, что здесь происходит», – отметил Казакевич.

«Мы были уверены, что нам предстоят самые скучные президентские выборы»





Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что 2020 год полностью перевернул представление о жителях Беларуси.





«Если в двух словах, это был год неожиданных событий. Еще в начале 2020-го никто не предполагал ни пандемии коронавируса, ни народного подъема на президентских выборах. Мы участвуем в кампании «Право выбора» по наблюдению за выборами. Так вот когда мы собирались в начале года, то были уверены, что нам предстоят самые скучные президентские выборы (точнее не выборы: мы понимали, что это никакие не выборы, а политическая кампания), которые по скуке могут превзойти даже кампанию 2015 года», – сказал Марголин.









Он отметил, что в целом 2020 год дал ему больше позитивных эмоций.





«Даже несмотря на то, что мы с женой переболели коронавирусом, но когда оглядываешься назад, то думаешь: ну и хорошо, что переболели, зато сейчас какое-то время можем жить спокойно», – отметил Марголин.





Позитивно он смотрит и на перспективы страны, несмотря на то, что власти активно прибегают к репрессиям.





«Нельзя говорить, что протестная активность в стране снижается. Протестом пропитаны все слои общества, пусть это временно и не выплескивается наружу», – отметил Марголин.





Он призвал трезво оценивать возможности режима.





«Вот казалось бы: Лукашенко удержался у власти, его поддерживает Россия, ему всего-навсего нужно провести референдум по изменению Конституции. Но он не может этого сделать! Потому что понимает:

ни референдум, ни предстоящие осенью местные выборы уже не удастся провести так, как они проводились раньше.

Уже не будет таких избирательных комиссий и фальсификаций. Народ проснулся – и это самое главное. А рассчитывать на то, что вертикаль, которая строилась 26 лет, можно за две недели ликвидировать – это было немножко наивно. Хотя безусловно я и многие другие возлагали на это надежды. У нас не случилось как в Румынии в 1989 году, когда все мгновенно рухнуло. Но то, что от власти постепенно откалываются кусочки, обнадеживает», – считает Марголин.



