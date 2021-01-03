На нашей стране поставили крест, но 2020 год все изменил. Иностранцы полностью изменили отношение к Беларуси
UDF.BY поинтересовался у экспертов: каким, на их взгляд, получился 2020 год для Беларуси? И каким будет 2021-й?
Минск, 23 августа 2020. Фото: Валерий Шарифулин / TASS/Forum
«Последние события дали большой импульс к исследованию Беларуси»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что 2020 год был одним из самых важных в истории независимой Беларуси.
«Год однозначно получился очень бурным. Как политолог по важности событий я поставил бы на первое место политический кризис – первый за 24 года, с 1996-го. Президентские выборы завершились довольно неожиданным результатом: очень активным голосованием против действующей власти. Дальше был беспрецедентный по массовости и устойчивости протест, который в той или иной форме продолжается до сих пор», – сказал Казакевич.
Он подчеркнул:
«С этими событиями мало что может сравниться – не только в этом году, но и на протяжении последней четверти века».
Минувший год дал политологу больше позитивных или негативных эмоций?
«50% на 50%. Очень много негатива, связанного с действиями властей, с пандемией, с экономикой. Но есть также надежда и позитив, связанный с самоорганизацией белорусского общества.
Со стороны белорусов наблюдается большая воля к свободе и демократии.
Меня впечатлила беспрецедентная мобилизация населения, большой интерес к политике, попытка людей участвовать в принятии решений», – констатировал Казакевич.
В 2020 году в действиях властей его среди прочего неприятно удивил следующий момент.
«Несмотря на то, что они имели большой арсенал инструментов по поводу того, как можно было влиять на ситуацию – деньги, спецслужбы, административный ресурс – все в итоге свелось к примитивному использованию грубой силы. Что, конечно, разрушает не только общественные институты, но и институты власти по большому счету», – считает Казакевич.
Еще один момент, который в 2020 году впечатлил политолога.
«Полностью изменилось отношение к Беларуси за пределами страны. Долгий период наша страна вообще была никому не интересна, все в общем-то поставили на ней крест. Но последние события дали большой импульс к исследованию Беларуси, к аналитике по нашей стране, вообще к попыткам понять, что здесь происходит», – отметил Казакевич.
«Мы были уверены, что нам предстоят самые скучные президентские выборы»
Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что 2020 год полностью перевернул представление о жителях Беларуси.
«Если в двух словах, это был год неожиданных событий. Еще в начале 2020-го никто не предполагал ни пандемии коронавируса, ни народного подъема на президентских выборах. Мы участвуем в кампании «Право выбора» по наблюдению за выборами. Так вот когда мы собирались в начале года, то были уверены, что нам предстоят самые скучные президентские выборы (точнее не выборы: мы понимали, что это никакие не выборы, а политическая кампания), которые по скуке могут превзойти даже кампанию 2015 года», – сказал Марголин.
Он отметил, что в целом 2020 год дал ему больше позитивных эмоций.
«Даже несмотря на то, что мы с женой переболели коронавирусом, но когда оглядываешься назад, то думаешь: ну и хорошо, что переболели, зато сейчас какое-то время можем жить спокойно», – отметил Марголин.
Позитивно он смотрит и на перспективы страны, несмотря на то, что власти активно прибегают к репрессиям.
«Нельзя говорить, что протестная активность в стране снижается. Протестом пропитаны все слои общества, пусть это временно и не выплескивается наружу», – отметил Марголин.
Он призвал трезво оценивать возможности режима.
«Вот казалось бы: Лукашенко удержался у власти, его поддерживает Россия, ему всего-навсего нужно провести референдум по изменению Конституции. Но он не может этого сделать! Потому что понимает:
ни референдум, ни предстоящие осенью местные выборы уже не удастся провести так, как они проводились раньше.
Уже не будет таких избирательных комиссий и фальсификаций. Народ проснулся – и это самое главное. А рассчитывать на то, что вертикаль, которая строилась 26 лет, можно за две недели ликвидировать – это было немножко наивно. Хотя безусловно я и многие другие возлагали на это надежды. У нас не случилось как в Румынии в 1989 году, когда все мгновенно рухнуло. Но то, что от власти постепенно откалываются кусочки, обнадеживает», – считает Марголин.
12:14 03/01/2021
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