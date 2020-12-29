"Все, что делает Лукашенко, это попытка оттянуть время"

















Что прогнозируют эксперты для Беларуси?





Дмитрий Болкунец, политический кризис в Беларуси для кого-то был неожиданным, а для некоторых предсказуемым. По его словам, эти события носят исторический характер и связаны с глубокими трансформациями в жизни белорусского общества, мировоззрении белорусов. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, политический кризис в Беларуси для кого-то был неожиданным, а для некоторых предсказуемым. По его словам, эти события носят исторический характер и связаны с глубокими трансформациями в жизни белорусского общества, мировоззрении белорусов.





«То, что произошло летом и осенью 2020 года, будет иметь далеко идущие последствия. Совершенно очевидно, что Лукашенко — политик уходящей эпохи и любыми способами удерживать власть у него не получится. Все, что он делает на данный момент, — лишь попытка оттянуть время, но нельзя так долго и усиленно пытаться создать какие-то новые смыслы политики, которую он проводит. Закат его эпохи зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко», — добавил эксперт.





С его точки зрения, в новом году протесты в Беларуси будут продолжены, и, скорее всего, следует ожидать всплеска активности к весне. По мнению эксперта, Лукашенко попытается остаться у власти, к примеру, через всебелорусское народное собрание.





«Вместе с тем, вероятно, будет ужесточена внешняя повестка вокруг Беларуси. Отдельные западные страны попытаются разыграть свою карту, чтобы убрать Лукашенко и привести к власти своих ставленников. Не исключено, что 2021 год станет судьбоносным для Беларуси», — отметил Болкунец.





При этом сам Лукашенко пытается снизить протестный потенциал общества, обещая уйти после внедрения необходимых изменений в конституцию республики. По словам эксперта, проект, который он хочет реализовать, никто до сих пор не видел.





«Вероятно, он будет представлен в феврале на всебелорусском народном собрании. Лукашенко попытается принять модель новой Белоруссии, где он себя видит как минимум генеральным секретарем всебелорусского народного собрания. Все попытки продвинуть новую конституцию с его стороны, скорее всего, вызовут новые протесты. Нельзя исключать, что эти демонстрации будут проходить по самым радикальным сценариям», — резюмировал Болкунец.



