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"Все, что делает Лукашенко, это попытка оттянуть время"

В 2020 году на постсоветском пространстве развернулось несколько серьезных политических кризисов, выход из которых предстоит искать уже в 2021-м. Несмотря на пандемию COVID-19, ряд государств столкнулись с массовыми протестами, а между некоторыми и вовсе началась настоящая война. Армения, Азербайджан, Беларусь, Киргизия и Молдавия вошли в новый год с незакрытыми проблемами.





Что прогнозируют эксперты для Беларуси? 

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Дмитрий Болкунец, политический кризис в Беларуси для кого-то был неожиданным, а для некоторых предсказуемым. По его словам, эти события носят исторический характер и связаны с глубокими трансформациями в жизни белорусского общества, мировоззрении белорусов.

«То, что произошло летом и осенью 2020 года, будет иметь далеко идущие последствия. Совершенно очевидно, что Лукашенко — политик уходящей эпохи и любыми способами удерживать власть у него не получится. Все, что он делает на данный момент, — лишь попытка оттянуть время, но нельзя так долго и усиленно пытаться создать какие-то новые смыслы политики, которую он проводит. Закат его эпохи зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко», — добавил эксперт.

С его точки зрения, в новом году протесты в Беларуси будут продолжены, и, скорее всего, следует ожидать всплеска активности к весне. По мнению эксперта, Лукашенко попытается остаться у власти, к примеру, через всебелорусское народное собрание.

«Вместе с тем, вероятно, будет ужесточена внешняя повестка вокруг Беларуси. Отдельные западные страны попытаются разыграть свою карту, чтобы убрать Лукашенко и привести к власти своих ставленников. Не исключено, что 2021 год станет судьбоносным для Беларуси», — отметил Болкунец.

При этом сам Лукашенко пытается снизить протестный потенциал общества, обещая уйти после внедрения необходимых изменений в конституцию республики. По словам эксперта, проект, который он хочет реализовать, никто до сих пор не видел.

«Вероятно, он будет представлен в феврале на всебелорусском народном собрании. Лукашенко попытается принять модель новой Белоруссии, где он себя видит как минимум генеральным секретарем всебелорусского народного собрания. Все попытки продвинуть новую конституцию с его стороны, скорее всего, вызовут новые протесты. Нельзя исключать, что эти демонстрации будут проходить по самым радикальным сценариям», — резюмировал Болкунец.
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