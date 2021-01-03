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Алесь Беляцкий: 2021 год будет в Беларуси очень горячим

Всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно.


Политический кризис в Беларуси никуда не исчез, констатировал в интервью «Голосу Америки» председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

«Всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно, а воскресные акции протеста не прекратились», – добавил он.

«Власти до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела в связи преступлениями силовиков, будь то увечья или убийства, хотя есть тысячи зафиксированных фактов. Издевательства в отношении задержанных активистов продолжаются. Люди все это видят. Словом, ситуация остается крайне напряженной», – свидетельствует Алесь Беляцкий:

Правозащитник думает, что новый год получится «очень горячим». По его словам, в дворовых, районных чатах, которые стали еще одним распространенным источником информации, где активно обсуждается разные события, фиксируют все.

«В том числе весьма негативно и настороженно воспринимаются шаги Путина по поддержке Лукашенко, – подчеркнул он. – Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному».

Сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью, считает Алесь Беляцкий: «И это способствует пониманию того, что сегодня реально происходит в России. Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли. На нижнем уровне идет активное политическое образование людей».
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