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Анджей Почобут: 2020-й был для Лукашенко, как 1943 год для Вермахта

Действующих инструментов у главного политического лузера не осталось.

Анджей Почобут: 2020-й был для Лукашенко, как 1943 год для Вермахта
Анджей Почобут: 2020-й был для Лукашенко, как 1943 год для Вермахта 12
Действующих инструментов у главного политического лузера не осталось.

Об этом в "Фейсбуке" написал гродненский журналист Анджей Почобут:

"Чудеса современной техники позволили таки ознакомится с новогодним выступлением главного политического лузера 2020.

1. Выступление Лукашенко происходило в режиме предвыборного клипа.

2. Он четко понимает, что чары его харизмы на общество уже не действуют. Поэтому в финале появляются имеющие хотя бы минимальную узнаваемость #ябатьки То есть даже во время новогоднего поздравления, где традиционно правитель общается сам на сам с народом, Лукашенко "вдруг" потребовалась поддержка дабы создать образ "народного президента"


3. Новаторство по форме, компенисровалось консервативным содержанием. "Голод на Западе, а у нас хорошо", "Мы все осознали, что можем потерять" и прочими мантрами-заклинаниями. Предложить что-то новое, что" зажгет" общество и позволит отвоевать утерянные симпатии большинства он не может. Поэтому повторяет одно и тоже, причем часто одними и теми же словами.

4. 2020 был для Лукашенко, как 1943 год для Вермахта. Еще силен, но уже несешь невосполнимые потери. Тем временем его новогоднее выступление можно было вставить в любой другой год и никто особой подмены бы не заметил.

5. Вывод - пропагандистский выстрел прошел мимо. Кроме насилия и репрессий, иных действующих инструментов у Лукашенко не осталось. И это будет определять действительность 2021 года."
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