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Госсекретарь США встретился с Виталием Шкляровым

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым.

Шкляров с Помпео / twitter/SecPompeo

— Виталий Шкляров три месяца незаконно удерживался в тюрьме в Беларуси. Его привезли домой в октябре 2020 года, благодаря командным усилиям Госдепартамента США, спецпредставителя президента США Роджера Д. Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне. Сила и поддержка семьи позволили ему пережить тюремное заключение, — написал Помпео в своем твиттере.

Шкляров был задержан в Беларуси в июле. Белорусские власти подозревали Шклярова в том, что он помогал Сергею Тихановскому на старте президентской гонки. Политтехнолог имеет американский паспорт.

Его судьбу обсуждал с Лукашенко по телефону в октябре госсекретарь США Майк Помпео, передает "Еврорадио".
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