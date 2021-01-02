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Сванидзе: Очень драматический, очень тяжелый выбор Навального

Историй и журналист Николай Сванидзе попытался найти ответ на вопрос, стоит ли Алексею Навальному возвращаться в Россию после отравления.


– Естественно, если брать физическую угрозу, то есть угрозу повторения попытки убийства, то она за границей не менее реальна, чем в России, – сказал Сванидзе в эфире Эха Москвы. – Может быть даже более реальна, чем в России.

Но зато в России его могут принять в аэропорту и посадить. В очень жесткие условия. Вот этого с ним на Западе никто не сделает. Потому что выкрадывать его вряд ли там будут. Наоборот. Не захотят, чтобы он вернулся.

И очевидно все связано с категорическим нежеланием его возвращения. Каждым своим решением официальным ему говорят: Навальный, не возвращайся, не надо, не советуем. Плохо будет, Навальный.

Поэтому эта угроза очень велика. Мало того, она почти стопроцентно велика. Что как только он приедет – его примут. И дальше это будет мученический венец.

Но, оставаясь там, он становится эмигрантом. А политик и эмигрант в России – не имеет возможности даже при нынешних средствах коммуникации огромных, несопоставимых с тем, что были раньше в истории, даже сейчас не имеет возможности стать лидером оппозиции. Не имеет возможности реально бороться за власть.

А Навальный явно намерен реально бороться за власть. Как всякий политик, это нормально для политика, собственно говоря. Политик должен бороться за власть. И он за нее борется. Но бороться за власть из-за границы невозможно.

Ленин тоже приехал все-таки из Швейцарии, в пресловутом вагоне в Питер, чтобы бороться за власть. Это нормально. Если ты хочешь бороться за власть в России – ты должен быть в России. Это выбор между огромной физической угрозой, несомненной и реальной, с которой надо считаться. Абсолютно реальная. И что ты будешь делать в тюрьме. И тем, что оставаясь там, ты не можешь бороться.

Это выбор Алексея Навального, очень драматический, очень тяжелый. Но, насколько я себе представляю этого человека, он человек, конечно, очень резкий, несомненно, мужественный. Я думаю, что выберет приезд.
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