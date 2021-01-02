



Помещенный в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо задержан по новому протоколу, передают naviny.by





Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали Шарендо вечером 29 декабря у подъезда дома, где тот живет. Активиста доставили в Ленинский РОВД и поместили в ИВС райотдела милиции.





В ИВС супруге Шарендо сказали, что основанием его задержания стало правонарушение по ст. 23.34 КоАП.





«1 января примерно в 20:30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечению 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили: Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу», — дополнил правозащитник.





Таким образом, считает Кисляк, «местная милиция демонстрирует своему начальству, что она борется с протестами на улицах региона. В выходные суды не работают, и милиция «нарисовала» Шарендо еще один протокол, чтобы он все эти дни сидел под стражей».





Шарендо уже неоднократно судили за участие в акциях протеста и приговаривали к административному аресту.