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Черечень: 2020-й год разрушил стереотипы о белорусах

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, белорусы как нация превратились из гадкого утенка в прекрасного лебедя.


 

Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил глава партии «Грамада», кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень.

По его словам, если и есть что-то хорошее в уходящем политическом году, так это то, «как один за другим затрещали по швам стереотипы о белорусах».

«Белорусов так долго считали исполнительной, послушной и безвольной нацией, что происходящая трансформация действительно удивляет. Даже нас самих. Мы почти перестали ныть. Эта привычка, что позволяла годами выливать свое недовольство на головы окружающим, ничего при этом не предпринимая, становится совсем немодной. Ноющих быстро затыкают простым и понятным “а что ты делаешь, чтобы стало иначе?”. И уходит потихоньку наша выученная за 25 лет беспомощность», - отметил он.

При этом Черечень признал, что не все белорусы охотно расстаются с этой привычкой.

«Уж слишком удобно думать, что от тебя ничего не зависит, и по этой причине объявлять себя человеком аполитичным», - добавил он.

В то же время политик считает правильным белорусам «хором сказать спасибо одному человеку, который всех собрал, соединил, раскрыл все самое лучшее в них».

«Именно благодаря ему, после 9-го августа ежедневно происходит ускоренное взросление нации, превращение из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Благодаря ему, мы попали во все мировые СМИ и риторику старого и нового президентов США, а также стали топовой темой сотен блогеров и политологов. Из-за него – мы символ мирной борьбы за свои права и свободы», - подытожил он.
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