Год, побивший рекорд по арестам

Ушедший год войдет в историю Беларуси как рекордный по числу задержанных участников протестных уличных акций.





Эксперты называют 2020 год рекордным по количеству задержанных во время протестных уличных акций, в том числе журналистов и фотокорреспондентов. По их словам, белорусское общество за минувший мятежный год привыкло к тому, что автозаки, СИЗО и ИВС стали частью повседневной жизни, а ОМОН прошел беспрецедентную уличную подготовку.





"Ни одна политическая кампания в Беларуси, а мы говорим в первую очередь про президентские выборы, не сопровождалась такими массовыми задержаниями, как в 2020 году. Это объясняется тем, что Беларусь попала в зону турбулентности "цветных революций", который прокатились по миру в последнее десятилетие", – данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.





По его словам, сведения об общем количестве задержанных на протестных акциях от правозащитников и от правоохранительных органов, безусловно, различаются. "По данным правозащитников, с начала августа до конца года было задержано во время уличных протестов не менее 30 тысяч человек, по данным милиции – в разы меньше. Но даже официально озвученная цифра все равно впечатляет, потому что ни один поствыборный протест не сопровождался такими задержаниями", – сказал собеседник Sputnik.





При этом он отметил, что последствия для общества таких массовых задержаний станут объектом исследований социологов, юристов, политологов.





"Я думаю, что будет написана не одна диссертация о том, как мятежный август-2020, когда тысячи людей оказались вовлечены в протестные процессы, перекроил белорусское общество. Тем более, что все это сопровождалось массовыми задержаниями журналистов", – сказал собеседник Sputnik.





Вначале было дело Бабарико





То, что мир не будет прежним не только из-за пандемии COVID, стало ясно, когда появилась информация о задержании претендента на пост президента, бывшего банкира и известного мецената Виктора Бабарико и других фигурантов так называемого "дела Белгазпромбанка".





Бабарико-старший, его сын и еще более 10 фигурантов дела с июня находятся в СИЗО КГБ, к началу декабря следователи завершили расследование дела и отдали его читать обвиняемым и адвокатам. Основному гуранту дела, претендовавшему на пост главы государства, предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Он единственный из обвиняемых, кто не признал вины.





"Реперными точками", которыми запомнится дело Бабарико, станут не конфискованные картины Сутина, не разоблачительные сюжеты о его виллах, а приезд в СИЗО КГБ главы государства и разговор о новой Конституции и будущем Беларуси.





Сначала назвали террористами, потом извинялись





Международный резонанс, хотя и недолгий, имело задержание под Минском, в одном из санаториев, более 30 российских граждан.





В разгар президентской кампании белорусские спецслужбы сообщили, что "вагнеровцы" якобы хотели устроить в Беларуси массовые беспорядки во время выборов.





Дело дошло до самых верхов. В Москве тогда завили, что "арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами". Дело задержанных россиян обсудили по телефону президенты двух стран и договорились установить "истинные причины" ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.





В итоге российских граждан отпустили, перед ними извинились. В интернете даже появилась информация, что это сделал старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко.





Координационный совет как предчувствие





В Беларуси, пожалуй, впервые было возбуждено уголовное дело о призывах к захвату власти. Буквально через пару дней после того, как в Минске в офисе предвыборного штаба Бабарико было заявлено о создании Координационного совета, генпрокурор сообщил о возбуждении уголовного дела. Создание и деятельность КС направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны, заявили в генпрокуратуре.





Представители штаба Светланы Тихановской и в дальнейшем члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак, Ольга Ковалькова

По делу о призывах к захвату власти в качестве свидетелей были допрошены ряд членов президиума – Мария Колесникова, бывший директор Купаловского Павел Латушко, даже нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Позднее по делу КС были задержаны Колесникова, адвокат Максим Знак, адвокат Илья Салей. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.





Дело о терроризме





Осенью 2020 года в Беларуси впервые после теракта в метро в 2011 году начали возбуждать уголовные дела за преступления террористической направленности. После того как неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли здание Госавтоинспекции в Мозыре, генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.





Названо имя организатора террористической группы, действовавшей в Гродно

Генеральный прокурор Андрей Швед в середине октября дал распоряжение переквалифицировать уголовное дело о поджоге автомобиля гродненского милиционера. Следователи первоначально возбудили дело за умышленное повреждение имущества, теперь оно расследуется по статье за терроризм.





В декабре КГБ сообщил, что по нему задержан "давний политзаключенный" Николай Автухович, которого ранее неоднократно судили, в том числе и за незаконное оружие. Как следует из оперативного видео УКГК по Гродненской области, у Автуховича был изъят внушительный арсенал: автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, 8 тротиловых шашек и ручные гранаты.





Экстремистский Telegram-канал

Еще одна громкая история обсуждалась в Беларуси в связи с протестными выступлениями – Комитет государственной безопасности возбудил дело против основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича. Верховный суд Беларуси признал этот канал экстремистским и внес в черный список.





Дело возбуждено по нескольким статьям, Путило и Протасевичу выдвинуто обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также в обучении и иной подготовке лиц для участия в таких действиях.





Более того, КГБ внес Путило и Протасевича в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Это единственные белорусы в этом списке.





Генпрокуратура Беларуси потребовала от Польши выдать Путило и Протасевича для привлечения на родине к уголовной ответственности. Варшава вряд ли пойдет на это.





А еще 2020-й год войдет в историю юриспруденции как год, когда правоохранители не возбуждали уголовные дела по факту насильственной смерти людей. Это беспрецедентно!!!!