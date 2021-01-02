



С принятием новой Конституции власти могут пойти и на такой фокус, как обнуление срока текущей каденции Лукашенко. Так было после референдума 1996 года. В итоге вторые выборы президента Беларуси прошли не в 1999 году, как полагалось изначально, а только в 2001-м, пишет политический аналитик Александр Класковский.





Что мешает повторить этот элегантный прием? Опасным вызовом для бессменного главы режима остается лишь необходимость проводить сам референдум. Не безумие ли это — затевать новую электоральную кампанию, при том что не развязан узел кризиса, вызванного проведенными в беспрецедентно жестком стиле выборами 2020 года?





Для Лукашенко сейчас все варианты — рискованные, заявил в комментарии для Naviny.by политический аналитик Юрий Дракохруст.





Совсем ничего не делать, сидеть до очередных президентских выборов через пять лет — это тоже рискованно, поскольку «народ, судя по всему, не остыл и русские друзья намекают, что надо что-то менять», поясняет аналитик.









Если пытаться реализовать план с превращением ВНС в своего рода Учредительное собрание, то это тоже сопряжено с определенными рисками. «Это некий переворот, по сути. Насколько это примет общество, насколько это примут российские партнеры?» — задается вопросом Дракохруст.





Действительно, на белорусского правителя давят и желающие перемен белорусы, и вводящий санкции Запад, и Москва, которой ни к чему цветные революции под боком.





Директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии для БелаПАН отметил: хотя Лукашенко «для себя уже давно выбросил» сценарий с проведением конституционной реформы и хотел бы его избежать, «вопрос в том, насколько он может себе позволить это сделать».





Политолог считает, что «и общество, и Россия, и Запад так или иначе будут подталкивать власти к тому, чтобы решить политический кризис в ту или иную сторону». Так что в наступившем году нас ждет-таки референдум по Конституции, прогнозирует Казакевич.





Да, но как вождь думает выиграть плебисцит, если поддержка режима, по прикидкам социолога Оксаны Шелест, колеблется в коридоре 15-30%? Это можно сделать только путем нещадного подавления политической альтернативы, зашкаливающих фальсификаций — то есть повтором чудовищного опыта выборов-2020.





«Возможно, Лукашенко считает, что он подавил бунт, революция закончилась и теперь он может действовать достаточно свободно. То, что Лукашенко делает ставку на референдум, для него традиционно. В конце концов, референдум легитимнее, чем трюк, кунштюк с превращением Всебелорусского собрания в фактически Учредительное собрание», — рассуждает Дракохруст.





Он предполагает, что «взвесив несколько плохих вариантов, помолившись на все иконы», Лукашенко выбрал вариант референдума как наименее опасный. Впрочем, «совершенно не факт, что это его последнее слово», отметил собеседник Naviny.by.





Он напомнил, что 28 декабря Лукашенко заявил: на ВНС будут рассматриваться прежде всего итоги пятилетки и планы на следующую, при этом «никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно». Аналитик не исключает, что это мог быть и завуалированный месседж Кремлю.





В конце концов, не факт, что плебисцит пройдет именно в наступившем году. Его ведь можно провести и в 2022-м, и в 2023-м, заключил Дракохруст.





В любом случае — будет ли Лукашенко тянуть резину или решится провернуть референдум по быструхе, ему предстоит прокладывать политическую траекторию по тонюсенькому льду. Историческая возможность уйти относительно красиво уже упущена. Надежд на возрождение народной любви нет.









В речи под елочкой Лукашенко призвал белорусов сделать 2021-й годом народного единства. Но желание первого президента не мытьем, так катаньем сохранить, законсервировать свою персональную власть может лишь усугубить раскол в обществе и сулит новый каскад драматичных событий.