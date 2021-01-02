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Гончарик: В 2021 году мы увидим смену власти

К весне ситуация в Беларуси обострится, сказал «Салідарнасці» бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на выборах 2001 года Владимир Гончарик.


О двух факторах, сдерживающих проявление протестных настроений

– Думаю, протестные настроения в обществе не только сохраняются, но и усиливаются. Но мы пока этого не видим, т.к. они с одной стороны сдерживаются силовыми методами власти, а с другой – ситуацией с ковидом.
 
Много людей болеет, население озабочено, прежде всего, этой проблемой. Практически все в моем окружении или переболели, или болеют. Но, думаю, к весне это пройдет и политический кризис в стране обострится.

Попытка сохранить статус-кво в интересах одного человека через Всебелорусское народное собрание ничего не даст, политический кризис это не разрешит.

О настроениях среди чиновников

– Знаю некоторых управленцев и чиновников, поэтому могу судить о настроениях в их среде. Безусловно, есть люди думающие и желающие перемен.

Но много тех, кто будет поддерживать Лукашенко и дальше. Большинство будет выполнять команды сверху, какими бы они ни были. Создана централизованная авторитарная система, которая не прощает ничего. Достаточно посмотреть на действия власти в отношении некоторых бывших послов, проявивших гражданскую ответственность. Другие делают из этих случаев выводы, опасаясь за свою карьеру и семьи.

Есть и третья категория людей. Для них главное, чтобы было спокойно. Многие из них голосовали на президентских выборах против Лукашенко, но они боятся, что может пролиться кровь.

О том, кто может убедить Лукашенко подать в отставку

– Может ли в такой ситуации смена власти произойти мирно? Я считаю, что да. Статьи 87 и 89 Конституции (президент может в любое время подать в отставку, она принимается Палатой представителей, полномочия главы государства до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру) позволяют это сделать.

Посмотрим, какую роль сыграют внешние силы. Хотя я в принципе против экономических санкций. История показывает, что почти нигде они не дали результата в виде свержения диктатора, а только негативно сказывались на положении простых людей.

У нашей восточной соседки есть другие возможности. Думаю, можно убедить товарища, что его время ушло. Те, кто заинтересован в стабильности Беларуси, должны предпринять конкретные шаги.

Я прогнозирую, что смена власти должна произойти в 2021 году. Все предпосылки для этого есть.

Надеюсь увидеть перемены к лучшему и реализацию на практике первой статьи Конституции, которая гласит, что Беларусь – это демократическое, правовое, социальное государство.
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