Гончарик: В 2021 году мы увидим смену власти

О двух факторах, сдерживающих проявление протестных настроений

– Думаю, протестные настроения в обществе не только сохраняются, но и усиливаются. Но мы пока этого не видим, т.к. они с одной стороны сдерживаются силовыми методами власти, а с другой – ситуацией с ковидом.

Много людей болеет, население озабочено, прежде всего, этой проблемой. Практически все в моем окружении или переболели, или болеют. Но, думаю, к весне это пройдет и политический кризис в стране обострится.





Попытка сохранить статус-кво в интересах одного человека через Всебелорусское народное собрание ничего не даст, политический кризис это не разрешит.





О настроениях среди чиновников

– Знаю некоторых управленцев и чиновников, поэтому могу судить о настроениях в их среде. Безусловно, есть люди думающие и желающие перемен.





Но много тех, кто будет поддерживать Лукашенко и дальше. Большинство будет выполнять команды сверху, какими бы они ни были. Создана централизованная авторитарная система, которая не прощает ничего. Достаточно посмотреть на действия власти в отношении некоторых бывших послов, проявивших гражданскую ответственность. Другие делают из этих случаев выводы, опасаясь за свою карьеру и семьи.





Есть и третья категория людей. Для них главное, чтобы было спокойно. Многие из них голосовали на президентских выборах против Лукашенко, но они боятся, что может пролиться кровь.





О том, кто может убедить Лукашенко подать в отставку

– Может ли в такой ситуации смена власти произойти мирно? Я считаю, что да. Статьи 87 и 89 Конституции (президент может в любое время подать в отставку, она принимается Палатой представителей, полномочия главы государства до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру) позволяют это сделать.





Посмотрим, какую роль сыграют внешние силы. Хотя я в принципе против экономических санкций. История показывает, что почти нигде они не дали результата в виде свержения диктатора, а только негативно сказывались на положении простых людей.





У нашей восточной соседки есть другие возможности. Думаю, можно убедить товарища, что его время ушло. Те, кто заинтересован в стабильности Беларуси, должны предпринять конкретные шаги.





Я прогнозирую, что смена власти должна произойти в 2021 году. Все предпосылки для этого есть.





Надеюсь увидеть перемены к лучшему и реализацию на практике первой статьи Конституции, которая гласит, что Беларусь – это демократическое, правовое, социальное государство.