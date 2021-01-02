+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Госдеп США требует от властей Беларуси прекратить насилие и задержания невиновных

Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США призвало белорусские власти немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси граждан.




«Мы вместе с белорусским народом… Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержание невиновных», — подчеркивается в обращении.

Бюро предложило во время празднования Нового года «вспомнить о политзаключенных, несправедливо задержанных в Беларуси за отстаивание свободы». «Мы отдаем должное их ненасильственной борьбе за права человека и демократическое будущее своей страны», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве США и отмечают, что не имеют возможности встретить Новый год дома более 160 белорусских политзаключенных, передает Белапан.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с Виталием Шкляровым, которого в октябре освободили из СИЗО КГБ Беларуси.

Снимок со встречи глава внешнеполитического ведомства опубликовал в своем микроблоге. Он поблагодарил американских дипломатов в Минске и Киеве. Которые приложили усилия к его освобождению.

Детальные подробности разговора Помпео и Шклярова не приводятся.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]