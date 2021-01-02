







В частности, во время учений, которые пройдут на территории Беларуси, будет отработана тактика борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.





"В ходе проведения СКШУ "Запад-2021" особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов", - говорится в сообщении ЗВО.





В ходе маневров подразделения будут учиться переходить от одного вида боевых действий к другому, отрабатывать навыки использования любого вида вооружение в различное время суток, а также выполнять миссии в отрыве от своих главных сил.





2021-й для белорусских военных объявлен годом боевой готовности. Видимо, власти неспокойно, когда военные спокойно остаются в местах дислокации.