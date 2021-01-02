+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Новая тактика: военные рассказали, что будет на учениях "Запад-2021"

Новые подходы к применению войск Союзного государства будут отработаны во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Запад-2021", об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).



В частности, во время учений, которые пройдут на территории Беларуси, будет отработана тактика борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.

"В ходе проведения СКШУ "Запад-2021" особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов", - говорится в сообщении ЗВО.

В ходе маневров подразделения будут учиться переходить от одного вида боевых действий к другому, отрабатывать навыки использования любого вида вооружение в различное время суток, а также выполнять миссии в отрыве от своих главных сил.

2021-й для белорусских военных объявлен годом боевой готовности. Видимо, власти неспокойно, когда военные спокойно остаются в местах дислокации. 
Sputnik
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]