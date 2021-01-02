Беларусь получит приоритетное внимание ОБСЕ в 2021 году













Как сообщила Линде, ОБСЕ в новом году сосредоточится на защите порядка и безопасности в Европе, решении затяжных конфликтов, укреплении демократии и гендерного равенства.





«Продолжающиеся конфликты и кризисы в регионе ОБСЕ, такие как ситуации, которые мы наблюдаем в Беларуси, Украине и вокруг нее, рост напряженности в районе Нагорного Карабаха требуют от нашей организации постоянного, всеобщего внимания. Это естественным образом будет частью нашей повестки в начале года», — заявила новый председатель ОБСЕ Линде.





ОБСЕ после президентских выборов обращалось к беларусским властям с просьбой организовать визит делегации ОБСЕ в страну для оценки ситуации, встречи с представителями власти и оппозиции. Беларусская сторона не приняла предложение.





Сама Анн Линде в ноябре встречалась со Светланой Тихановской.