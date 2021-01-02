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Беларусь получит приоритетное внимание ОБСЕ в 2021 году

Ситуация в Беларуси будет одним из приоритетных вопросов во время председательства Швеции в организации. Об этом заявила глава МИД страны Анн Линде. Швеция сменила Албанию в качестве председателя ОБСЕ с 1 января.




 
Как сообщила Линде, ОБСЕ в новом году сосредоточится на защите порядка и безопасности в Европе, решении затяжных конфликтов, укреплении демократии и гендерного равенства.

«Продолжающиеся конфликты и кризисы в регионе ОБСЕ, такие как ситуации, которые мы наблюдаем в Беларуси, Украине и вокруг нее, рост напряженности в районе Нагорного Карабаха требуют от нашей организации постоянного, всеобщего внимания. Это естественным образом будет частью нашей повестки в начале года», — заявила новый председатель ОБСЕ Линде.

ОБСЕ после президентских выборов обращалось к беларусским властям с просьбой организовать визит делегации ОБСЕ в страну для оценки ситуации, встречи с представителями власти и оппозиции. Беларусская сторона не приняла предложение.

Сама Анн Линде в ноябре встречалась со Светланой Тихановской.
Reform.by
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