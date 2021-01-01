Партия БНФ обжалует предупреждение Минюста в Верховном суде





"Рассмотрение жалобы партии БНФ на письменное предупреждение Минюста назначено на 4 января. В канун нового года в Верховном суде прошло предварительное заседание со сторонами процесса. Партия БНФ представила дополнительные доказательства для обоснования своей позиции, в том числе копии своих ответов на запрос министерства юстиции и копии журнала регистрации исходящей корреспонденции. Из них следует, что ответ на запрос министерства был дан в указанный в запросе срок. Верховный суд обязал Минюст представить информацию, когда министерство получило ответ от партии", - сказано в сообщении.





Минюст вынес предупреждения некоторым политическим партиям в ноябре. В министерстве поясняли, что партии не предоставили ведомству информацию о своей численности и оргструктурах. В партии БНФ утверждают, что помимо прочего у них затребовали персональные данные партийцев.





"По этому вопросу партией БНФ вместе с другими оппозиционными партиями (Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада, партия левых "Справедливый мир", партия "Зелёные") была заявлена четкая правовая позиция: требование предоставить персональные данные противоречит действующему законодательству", - пояснили свою позицию в партии БНФ.





Здесь считают предупреждение министерства юстиции "незаконным и политически мотивированным".





Как сообщалось, министерством юстиции 7 и 8 октября направило политическим партиям письма о представлении информации и документов относительно персональной численности, численности организационных структур и количества состоящих в них членов, а также информации об органах организационных структур политической партии.





Минюст предложил партиям принять меры по переучету членов, а также по приведению деятельности своих организационных структур в соответствие с уставами. "Ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же выполнить законное требование Министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения", - проинформировали в Минюсте.





В министерстве добавили, что партии, отказавшиеся представлять информацию, предупреждены, что в случае неустранения нарушений законодательства к ним могут быть применены иные меры ответственности





Всего в Беларуси зарегистрированы 15 политических партий.





В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Минюсту провести перерегистрацию политических партий до того, как будет принята новая Конституция. Ведомство должно проверить их соответствие требованиям по численности и структуре и на предмет того, соответствует их деятельность их уставам.