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— Если бы год назад мне сказали, что 31 декабря я буду в прогулочном дворике СИЗО петь «Все будет хорошо» Верки Сердючки и песни из кинофильма «Ирония судьбы» — не поверила бы. Сегодня этот сценарий очень даже реалистичен. Как говорил Короткевич: «Кожны чалавек носіць сваё неба з сабой». Для меня важно в любой ситуации оставаться человеком, несмотря на декларации. И верю, что нас всех спасет чувство юмора. Даже тогда, когда ты в тупике и хочется плакать. Поэтому даже в СИЗО есть место шуткам, песням, танцам, книгам и стихам. А еще я благодарю всех за поддержку, белорусы — прекрасная нация, — подытожила свой 2020-й Катерина Борисевич.





Мария Колесникова говорит, что запомнит этот год на всю жизнь, почти каждый его день. Как и большинство белорусов. По словам Колесниковой, принимать сложные решения оказалось очень легко — когда ты знаешь, что эти решения правильные. Выяснилось, что говорить правду просто, а быть смелым — естественно для белоруса.









— Ни мы сами, ни режим даже во сне не могли увидеть, чем закончится президентская кампания этого года. Мы все добились результатов, которых не добивались все предыдущие годы, но наши главные свершения еще впереди. Для всего прогрессивного мирового сообщества действующая власть больше не легитимна. Я очень надеюсь, что белорусы помнят о своем подвиге, что они не унывают и понимают, что всем нам предстоит большая работа в будущем году. Этот год был невероятно невероятным и невероятно сложным. С нетерпением жду следующего, чтобы посмотреть, что мы, белорусы, придумаем дальше! В этом году мы изменились, и это навсегда, — подвела итоги своего 2020-го Колесникова.