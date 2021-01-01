Меркель не будет баллотироваться в канцлеры Германии
Лидер Германии также заявила о том, что последний год пребывания у власти был одним из самых трудных.
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала традиционное новогоднее обращение к гражданам страны. Меркель также в своем видеообращении сообщила, что больше не будет идти в канцлеры Германии.
Лидер Германии также заявила о том, что последний год пребывания у власти был одним из самых трудных и она возлагает большие надежды на 2021 год. Канцлер также добавила, что главной проблемой была именно пандемия коронавируса.
"Через девять месяцев в стране пройдут федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на пост канцлера", - отметила она.
Меркель добавила, что это, вероятно, было ее последнее новогоднее поздравление в качестве канцлера Германии.
19:52 01/01/2021
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